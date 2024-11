CdS – Inter, a Verona anche un esperimento: quando è uscito Bastoni…

Il primo tempo del Bentegodi ha praticamente mandato in archivio Verona-Inter. Una pratica liquidata in fretta, che però ha permesso a Inzaghi di gestire meglio le risorse nel secondo tempo e anche di effettuare un esperimento di natura tattica. Sottolinea infatti il Corriere dello Sport:

"Il secondo tempo, sul 5-0, si è trasformato in un allenamento che ha permesso al tecnico campione d’Italia di lavorare in prospettiva. Così ha pensato di cambiare sistema passando alla difesa a quattro (4-2-3-1) con l’ingresso di Frattesi al posto di Bastoni. Dietro, da destra a sinistra si sono messi Darmian, Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, in mezzo Zielinski e Asllani, davanti Frattesi, Correa e Mkhitaryan alle spalle di Arnautovic. Poi, nell’ultimo quarto d’ora, è entrato in modo promettente anche Buchanan al debutto in questa stagione dopo il brutto infortunio".