L'aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante argentino in attesa della rifinitura che darà maggior indicazioni verso la gara di domani

La buona notizia è che in ogni caso sarà della partita. Lautaro Martinez ha smaltito l'affaticamento dei giorni scorsi ed è a disposizione di Simone Inzaghi, il quale comprensibilmente non vuole correre alcun rischio. Oggi capiremo se con l'Atalanta potrà schierare il Toro dal primo minuto oppure no, ma la volontà del giocatore è chiara. Si legge sul Corriere dello Sport: