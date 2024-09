Il bicchiere è decisamente mezzo pieno. L'Inter torna a casa questa mattina da Manchester con la consapevolezza di aver fatto una grande prova e di aver giocato occhi negli occhi con i migliori in circolazione. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport: "È stata una gara di attesa, sì, ma mai passiva. Anzi, pur stando bassi, i nerazzurri sono sempre stati aggressivi nel cercare il recupero del pallone (eccellente Barella), e poi nel ripartire.

Tanto che resta pure un pizzico di rammarico per una serie si situazioni costruite nella maniera giusta, ma rifinite o finalizzate in modo imperfetto. Ciò che più resta, comunque, è la personalità dimostrata dall’Inter. Che non ha mai tremato, ma è sempre stata lucida e fredda nel gestire la pressione degli avversari. Già perché il City ha provato a tessere le sue trame, circondando spesso l’area nerazzurra, ma continuando ad essere sempre prevedibili".