L'austriaco potrebbe avere la sua prima maglia da titolare in stagione stasera in Champions League

Potrebbe proprio toccare a lui. Marko Arnautovic, come anticipato da Fcinter1908.it nella giornata di ieri, è serio candidato per partire dal primo minuto in attacco al fianco di Taremi in Inter-Stella Rossa di stasera. Il Corriere dello Sport di stamattina conferma la possibile scelta di Inzaghi e spiega:

"In attacco, invece, il favorito per affiancare Taremi è Arnautovic, che debutterebbe da titolare in stagione. L’austriaco è rimasto a guardare sia nel derby sia contro l’Udinese. Mentre un forte attacco influenzale l’aveva tolto dalla trasferta a Manchester. Significa che la sua ultima apparizione risale a Monza, per poco più di un quarto d’ora. Inzaghi ne sta apprezzando l’atteggiamento quando viene gettato nella mischia ma anche in allenamento: evidentemente merita un’occasione".