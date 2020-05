CdS – Inter, come si calerà Lautaro nel finale di stagione? Toro chiamato a…

In vista della ripresa del campionato, il Corriere dello Sport di oggi si concentra sull’importanza del tandem d’attacco dell’Inter formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: “Lukaku è arrivato all’Inter per fare la differenza e ci è riuscito, ma l’exploit del Toro non era esattamente in preventivo. Il problema, semmai, è come potrà calarsi l’argentino nella parte finale della stagione. Un po’ con la testa al Barcellona – che lo reclama per il prossimo anno volendo affiancarlo a Messi – e chiamato a interrompere il digiuno di gol che si protrae dal 26 gennaio. Riprendere il filo del discorso, dopo i 16 acuti di quest’anno, dovrà essere naturale. Sanchez, da terza punta, deve recuperare il tempo perduto”.