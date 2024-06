Lunga giornata ieri per Beppe Marotta, nuovo presidente dell'Inter. Poco prima delle nove l'arrivo a Palazzo Parigi, dove si è tenuta l'assemblea dei soci e la sua nomina. Nel pomeriggio, Marotta è subito tornato operativo.

Lo racconta anche il Corriere dello Sport in edicola oggi: "Lasciato Palazzo Parigi, dove si è tenuta l’Assemblea, Marotta ha fatto ritorno in viale Liberazione, dove ha ricevuto le congratulazioni dei dipendenti. Nei prossimi giorni si capirà se continuerà ad utilizzare il suo ufficio o se si trasferirà in quello precedentemente occupato da Zhang jr".