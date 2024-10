CdS – Inter, Inzaghi ha chiesto alla squadra di rivedere un tratto distintivo

Lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa. E più di una volta. Simone Inzaghi è soddisfatto di quanto fatto dalla sua squadra a Udine nell'ultimo turno di campionato, ma c'è una richiesta specifica che ha rivolto ai suoi ragazzi in vista delle prossime partite. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Continuità. Nelle prestazioni e nei risultati. Era un tratto distintivo dell’Inter dello scorso anno, che ha lasciato solo le briciole agli avversari in campionato e che ha viaggiato sicura anche in Champions, almeno fino agli ottavi contro l’Atletico. L’Inter di oggi, invece, ancora difetta dal quel punto di vista. In serie A, dopo 6 giornate, il ruolino di marcia racconta di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Ma anche per quanto riguarda atteggiamento, aggressività e intensità, c’è stata una sorta di altalena".