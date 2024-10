CdS – Inter, Inzaghi punta in alto: l’obiettivo è non lasciare nulla per strada

Il messaggio confermato anche ieri da Simone Inzaghi sulla sua Inter è abbastanza chiaro: l'Inter vuole giocarsela ovunque e contro chiunque. Quest'anno l'asticella si è alzata, sia in campionato che in Champions League, ma i nerazzurri non hanno di certo voglia di arrendersi senza combattere o di trascurare qualcosa. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Visione e ambizione. Simone Inzaghi non vuole lasciare niente per strada in una stagione in cui l’Inter ha nuovi avversari in campionato, come il Napoli di Antonio Conte o la Juventus di Thiago Motta. Non solo. C’è anche da fare i conti con il nuovo format della Champions League, iniziata strappando un pareggio nella tana del Manchester City e stritolando la Stella Rossa con un super Taremi, uno dei volti nuovi. Senza poi dimenticare l’impegno in Coppa Italia. L’allenatore punta in alto".