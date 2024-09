Nelle probabili scelte dell'allenatore nerazzurro restano da capire due tasselli della squadra che manderà in campo col Milan

Gran parte delle riflessioni di formazione per Inter-Milan ruotano attorno a Federico Dimarco. Oggi l'esterno mancino svolgerà un ulteriore test, sperando di confermare i segnali positivi degli ultimi giorni. Non è l'unico tassello che Simone Inzaghi deve ancora decidere nel suo mosaico. Spiega infatti il Corriere dello Sport:

"Da decidere, peraltro, in caso di recupero, se far partire il mancino titolare o portarlo soltanto in panchina. Intanto, dopo le rotazioni di Monza e Manchester, tutto lascia credere che, contro il Milan, Inzaghi voglia schierare la formazione titolare. C’è il solito dubbio tra Dumfries e Darmian sulla fascia destra, ma nelle sfide con i rossoneri l’olandese è spesso stato tra i migliori, quindi...".