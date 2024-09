Riflessioni su come impiegare il capitano e attaccante nerazzurro ad Appiano Gentile in vista del tour de force

La formazione da mandare in campo col Monza dovrà essere ragionata. L'imperativo di Simone Inzaghi sarà dosare bene le energie, considerando i vari impegni tra campionato e Champions League. Riflessioni importanti riguarderanno Lautaro Martinez, reduce da due gare da titolare con l'Argentina e ancora non al top della condizione. Ci sarà dal primo minuto o sarà risparmiato per Manchester City e Milan? Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi.

Si legge: "Adesso arriva la trasferta di Monza, anche se l’argentino potrebbe cominciare dalla panchina contro un avversario che l’anno scorso ha asfaltato quasi in solitaria, segnando una doppietta all’andata e una doppietta al ritorno. Simone Inzaghi lo aspetta e deciderà soltanto dopo il suo ritorno, previsto per oggi in seguito alle due partite disputate in Sud America con l’Argentina per le qualificazioni ai Mondiali 2026