CdS – Inter, Palacios da martedì alla Pinetina: il piano di Inzaghi per lui

Primo giorno a Milano per il difensore classe 2003: domani le visite mediche, poi in campo alla ripresa degli allenamenti

Tomas Palacios è ormai a Milano e pronto a vestire la maglia nerazzurra. L'iter, come conferma il Corriere dello Sport, si completerà in circa 24 ore: "Domani, invece, sosterrà le visite mediche e poi si sposterà in sede per firmare il suo contratto: un quinquennale da poco più di 600 mila euro a stagione. Probabile, dunque, che già martedì possa essere alla Pinetina per sostenere il primo allenamento agli ordini di Inzaghi e conoscere i nuovi compagni. Tutto da capire, invece, se possa essere convocato per il match di venerdì prossimo con l’Atalanta.