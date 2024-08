L'ex centrocampista del Napoli sarà importantissimo per Simone Inzaghi che può impiegarlo anche in diverse zone di campo

Piotr Zielinski sarà utilissimo per Simone Inzaghi nella sua nuova Inter. Il polacco è per caratteristiche il centrocampista ideale nel 3-5-2 nerazzurro, considerando anche la capacità di abbinare quantità e qualità. Attorno a lui è giusto fare riflessioni importanti. Spiega anche il Corriere dello Sport: "Le idee tattiche di Inzaghi sembrano essere già abbastanza definite: Zielinski sarà utilizzato come interno di centrocampo, in prima istanza per dare fiato a Mkhitaryan e all'occorrenza a Barella.