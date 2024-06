Tra i titolarissimi di questa stagione l’unico a non avere un’appendice sarà Mkhitaryan, che curiosamente in termini di minutaggio è stato il più impiegato della rosa tra i giocatori di movimento. All’Europeo in terra tedesca, nella fase a gironi ci sarà subito un triplo derby nerazzurro nel girone D, in cui sono state inserite Francia (Pavard e Thuram), Olanda (Dumfries e De Vrij) e Austria (Arnautovic). In più ci saranno Sommer (Svizzera), Calhanoglu (Turchia) e Asllani (Albania), che subito al debutto incontrerà il blocco azzurro dell’Italia con Barella, Darmian, Frattesi, Bastoni e Dimarco. Più ristretto il plotone interista in Coppa America, con Lautaro (Argentina) e Buchanan (Canada), oltre al cileno Sanchez che a fine giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter. Sullo sfondo c’è già la stagione 2024/25, che tra l’altro sarà ancora più lunga a causa della presenza in calendario del Mondiale per club".