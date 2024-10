I due parametri zero di questa estate torneranno in campo dal primo minuto in Champions League: chance importante di conferma dopo la gara col City

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 10:16)

Con ogni probabilità non saranno le uniche novità di formazione rispetto a Udine, ma è da loro soprattutto che Simone Inzaghi si aspetta risposte importanti. Taremi e Zielinski scenderanno in campo dal primo minuto per la seconda volta in Champions League, provando a ripetere l'ottima prova sfoderata in casa del City due settimane fa. Si legge sui due nuovi acquisti dell'Inter sul Corriere dello Sport di oggi:

"L’iraniano e il polacco erano stati già protagonisti a Manchester, contro il City di Guardiola. Avevano contribuito in maniera determinante a costruire un’Inter capace di reggere alla grande il palcoscenico e di conquistare un prezioso pareggio, che, con un pizzico di cattiveria in più, avrebbe potuto anche trasformarsi in una vittoria. Contro i serbi, però, non ci saranno alibi o giustificazioni: i 3 punti sono fondamentali. E allora, dopo aver dato loro fiducia, Inzaghi si aspetta che quei due facciano nuovamente la differenza".