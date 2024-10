CdS – Italia, verso il Belgio: Frattesi viaggia verso una maglia da titolare

Si lavora nel ritiro di Coverciano per preparare la prossima sfida di Nations League in programma giovedì

Torna in campo l'Italia di Luciano Spalletti. Giovedì col Belgio, lunedì prossimo con l'Israele, per blindare la vetta del girone di Nations League e mettersi definitivamente alle spalle la delusione accumulata all'Europeo. Prima sgambata nella giornata di ieri con già qualche indicazione tattica. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Spalletti ha lasciato in palestra diversi giocatori impegnati domenica in campionato, ma qualche indicazione è emersa dalla parte tattica. Su tutte l’assetto del centrocampo. Frattesi, Ricci e Tonali, i tre titolari del Parco dei Principi, sembrano viaggiare verso la conferma. Fagioli può insidiare il regista del Toro. Pisilli entra come doppione dell’incursore interista. Lorenzo Pellegrini (ieri risparmiato) è l’alternativa da mezzala sinistra, ma può entrare in ballottaggio con Raspadori, prima scelta per affiancare Retegui.