CdS – Palacios, oggi la firma? Si attende l’ultimo passaggio burocratico

Ore calde per il trasferimento del giocatore in nerazzurro: si attende l'ok definitivo dall'Argentina

Tomas Palacios attende da giorni ormai soltanto una chiamata. Ha già sostenuto le visite mediche con l'Inter e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, consapevole che l'ok definitivo dovrà arrivare dalla sua Argentina. Si legge anche sul Corriere dello Sport di oggi: "Il club nerazzurro, per quanto di sua competenza, ha definito tutto. Palacios costerà 6,5 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus per un massimo complessivo di altri 4,5. Intesa totale anche per il contratto che sottoscriverà il difensore: quinquennale da poco più di 600 mila euro.

Manca, invece, un ultimo passaggio burocratico, vale a dire la certificazione della Federcalcio argentina delle modalità con cui Independiente Rivadavia di Talleres si spartiranno l’incasso, visto che il giocatore è di proprietà dei secondi, ma era in prestito tra i primi che hanno il diritto di riscatto per il 50% del cartellino. Dall’Inter continua a trapelare fiducia, ma è comunque tutto in mano agli avvocati. Non c’è certezza, insomma, che il traguardo venga tagliato oggi, si potrebbe ulteriormente slittare. Domani, però, è anche l’ultimo giorno di mercato: oltre non si potrà andare".