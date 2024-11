Nel 2017, per i rapporti con gli ultras, Andrea Agnelli ricevette una multa di 100 mila euro, più altri 600 mila per la Juventus. Esiste però anche lo scenario più grave e al momento più remoto: quello legato alle penalizzazioni in classifica. Sono possibili per le condanne sulla base dell’articolo 4 (che impone lealtà, probità e correttezza dei tesserati) o dell’art. 6, quello che si occupa della responsabilità diretta delle società per l’operato di chi le rappresenta ai massimi livelli, come nel caso dei presidenti", scrive il Corriere dello Sport.