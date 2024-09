Ceccarini: “Inter, ora si lavora per un altro rinnovo. La linea è ben precisa”

Nell'ultimo mercato estivo l'Inter si è mossa con grande senso di programmazione. In anticipo, per non correre nessun rischio ed evitare affanni. A conferma di una strategia chiara e condivisa, che in questo momento prevede di sistemare un altro tassello. Lo spiega anche Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, nel suo editoriale di oggi. Si legge infatti:

"L’Inter intanto ha dimostrato la sua forza partendo subito con il piede giusto. Il club nerazzurro programma seguendo una linea ben precisa, come ha dimostrato anche l’ultimo mercato. In casa nerazzurro tutte le situazioni contrattuali sono state sistemate. L’unico discorso che è rimasto in sospeso riguarda Dumfries. Le trattative per il rinnovo vanno avanti e l’obiettivo è trovare un’intesa visto che l’olandese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025".