Ceccarini: “Inter, per Palacios inserimento non agevole. C’è un’alternativa”

L'aggiornamento sulla questione difensore in casa nerazzurra: serve ancora un po' di tempo per sistemare il reparto

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di ciò che potrebbero riservare all'Inter le ultime due settimane di mercato. Questo il punto: "Manca infine ancora un tassello all’Inter per completare la rosa. Dopo l’infortunio di Buchanan serve un acquisto per consentire ad Inzaghi di avere un’alternativa in più. Il nome su cui i nerazzurri si stanno concentrando in queste ultime ore è quello di Palacios. Il giocatore è di proprietà del Talleres, ma attualmente è prestito con diritto di riscatto all'Independiente Rivadavia.