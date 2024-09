Dopo la richiesta di sospensiva della seduta da parte delle opposizioni, bocciata, è scoppiata la bagarre in aula e i consiglieri di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati si sono alzati per dirigersi verso il centro dell'aula, con cartelli con le scritte, 'Milano nel pallone. Anni dopo anni e siamo di nuovo al punto di partenza. Ora chi pagherà per questa deficienza?'. La seduta è stata quindi sospesa. "Sala venga subito a riferire in aula sulla vicenda San Siro - ha spiegato Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d'Italia -, si sono persi troppi anni e ci chiediamo chi pagherà questi ritardi". Il riferimento è al nuovo capitolo della vicenda stadio, con le squadre che sono tornate all'ipotesi iniziale di realizzare un impianto nuovo di fianco al Meazza.