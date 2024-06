Le parole dell'esterno: "Confrontando i singoli calciatori delle due nazionali, non si vedrebbe tale differenza. Ma loro andavano più forte"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Alessio Cerci, ex esterno di Torino e Milan, ha parlato così del KO dell'Italia con la Spagna: “Negli sport di squadra si vince e si perde tutti insieme. L’Italia non ha giocato una bellissima partita, siamo stati dominati dalla Spagna. Si è vista una differenza di intensità e quando incontri una squadra così forte al 90% perdi. Confrontando i singoli calciatori delle due nazionali, non si vedrebbe tale differenza. Ma loro andavano più forte. Ci è andata anche bene con il risultato.