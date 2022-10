Cerruti: “Barella e Tonali capitani del futuro. Un giorno si scambieranno i gagliardetti”

Nicolò Barella ha segnato il cosiddetto “gol della sicurezza”, quello del 2-0 con cui l’Inter ha battuto la Salernitana all’ora del pranzo. All’ora di cena, invece, Sandro Tonali ha firmato quello decisivo per il 2-1 del Milan a Verona, fatale soltanto nei ricordi dei tifosi rossoneri e non certamente per lui che nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, l’8 maggio scorso, su quel campo aveva realizzato una doppietta, decisiva nella volata per lo scudetto. I due centrocampisti avevano già segnato reti così importanti, ma è la prima volta che lo fanno nella stessa giornata e così la loro ultima impresa di domenica ha il sapore di un definitivo gemellaggio.

Capitani del futuro, ma nell’attesa punti fermi del presente, Barella e Tonali non rappresentano certamente una sorpresa per il c.t. Mancini, che vorrebbe avere la stessa abbondanza di qualità in attacco. Titolarissimo nell’Europeo vinto nel 2021, Barella lo sarà anche nell’Italia in cerca di qualificarsi per il prossimo, perché malgrado abbia appena venticinque anni ha soltanto una presenza in meno delle 42 in maglia azzurra del suo mito Gigi Riva, nella cui scuola calcio è cresciuto a Cagliari. A maggior motivo, nessun paragone nemmeno in questo caso. Per rimanere in casa Inter, il primo a riconoscersi in Nicolò, per la corsa, la generosità e il tiro, è Nicola Berti, che tra l’altro si chiama quasi come lui.