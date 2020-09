Cerruti (GdS): “Conte aspettata la ciliegina sulla torta. Kanté per l’Inter può essere come Lukaku”

Della nuova Inter che sta nascendo e degli acquisti voluti da Conte per i nerazzurri ha parlato il giornalista Alberto Cerruti a La Gazzetta dello Sport:

“Da sempre condannato a vincere per il suo carattere, a prescindere dai colori della maglia o della divisa, mai come quest’anno Conte sembra condannato a inseguire, non soltanto la sua vecchia Juventus in campionato, ma anche il suo ideale di squadra strettamente legato all’obiettivo principale. Per questo, dopo avere benedetto gli acquisti di Hakimi, Kolarov e Vidal, il tecnico nerazzurro aspetta la classica ciliegina sulla torta. Non a caso, dal divano di casa, domenica ha nuovamente osservato con attenzione Kanté, nell’ultima sfida di campionato persa contro il Liverpool, impiegato nel centrocampo a tre in linea con l’ex “napoletano” Jorginho e l’ex interista Kovacic.

Per la verità nemmeno lui ha brillato, ma Conte sa che Kanté nel centrocampo nerazzurro potrebbe avere la stessa importanza che ha Lukaku in attacco, un altro fortemente richiesto un anno fa dal tecnico. Rispetto al 2019, però, il problema è di natura economica, per cui Kanté rischia di rimanere un sogno, trasformandosi indirettamente in un alibi per giustificare l’impossibilità di concludere con successo l’altra rincorsa. In ogni caso, quindi, Conte dovrà dimostrare, o meglio confermare, di essere un grande allenatore, con o senza Kanté, perché la società sta facendo di tutto per accontentarlo dopo il famoso incontro chiarificatore tra le parti. Kolarov e soprattutto Vidal, più del ventunenne Hakimi e soprattutto del ventenne Tonali già nel mirino nerazzurro, garantiscono esperienza internazionale per il definitivo salto di qualità. Ma finché c’è mercato c’è speranza, per la doppia rincorsa sognata da Conte”.