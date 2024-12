Cesari: “Arnautovic? Diverso dall’episodio di Cagliari-Atalanta: ecco perchè”

L'ex arbitro spiega perchè non è stato assegnato un calcio di rigore all'Inter dopo il tiro dell'attaccante austriaco

Graziano cesari, dagli studi di Sport Mediaset, ha analizzato il calcio di rigore assegnato e successivamente revocato all'Inter nei primi minuti del match di Coppa Italia contro l'Udinese dopo un tiro di Arnautovic respinto da un difensore friulano: "L'arbitro viene richiamato al VAR e vede delle immagini. Qui cambia idea e toglie il calcio di rigore. Ci mette pochissimo tempo e cancella il calcio di rigore: probabilmente Massimi ha visto il braccio sinistro molto alto e in posizione innaturale, ma da una seconda immagine c'è il corpo che impatta sul pallone. Per questo motivo a mio parere correttamente, il direttore di gara non ha concesso il rigore.