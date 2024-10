Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari , ex arbitro, ha analizzato così gli episodi arbitrali rilevanti nella vittoria dell'Inter contro la Roma: "L'arbitro era in posizione ottimale e fa segno di continuare: Ndicka tocca il pallone con la punta e dopo lo fa Thuram e il pallone va verso Svilar. Cristante invece lo tocca nettamente sul polpaccio: Massa non è intervenuto, Di Bello ha spento il monitor e non è intervenuto, ma questa è chiara occasione da rete e meritava il rosso. Massa ha fatto segno plateale di continuare, vuol dire che l'ha visto: è un intervento da VAR e l'abbiamo visto in questo weekend. Ci sono tante situazioni giudicate dagli arbitri in modo difforme. Questo non è un fallo genuino: è rosso assolutamente".

Lo conferma anche Calvarese su Tuttosport: "Al 30º del primo tempo, l’episodio che fa più più discutere: Thuram e Cristante si involano verso l’area di rigore, il romanista colpisce col piede l’interista mentre il pallone viaggia a rasoterra. Massa non fischia nulla, nonostante Thuram prenda il pallone mentre Cristante solo il piede dell’avversario. Sarebbe stato un DOGSO (negazione di una chiara occasione da goal) con conseguente espulsione diretta di Cristante, come accaduto allo stadium con Romagnoli-Kalulu. A colpire è la mancanza di uniformità con l’episodio di San Siro in Milan-Udinese: lì Reijnders era stato espulso per un tocco lieve su Lovric. Poco prima qualche protesta della Roma per un contrasto al limite dell’area tra Bastoni e Manu Koné, ma l’intervento del difensore è regolare. In totale Massa fischierà 25 falli, 12 contro la Roma e 13 contro l’Inter. Corretta la gestione disciplinare: giusti i tre gialli per l’Inter e anche i due per la Roma. Ammonito anche Inzaghi in panchina. Massa riesce a gestire bene una parità difficile sulla carta è sempre in equilibrio in campo".