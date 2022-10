Cesari: “Dembelé da rosso ed era rigore per mano di Piqué, chissà cosa diranno in Spagna”

"Si è parlato tanto del giallo dell'andata per il mani di Dumfries e c'è un episodio analogo. Al 56' c'è un tocco di braccio di Piqué, è mano o è spalla? Hanno sbraitato tanto all'andata quelli del Barcellona, questa volta è accaduto lo stesso. Le immagini appiattiscono ma sembrerebbe tocco di mano, il pallone cambia il giro, la situazione è identica. Non so se Xavi o la stampa spagnola griderà qualcosa. Ci sono altri due episodi: l'entrata di Dembele su Darmian, intervento in netto ritardo sul polpaccio, il VAR non interviene ma è rosso, altre immagini che spediamo in Spagna. E l'espulsione di Inzaghi ci sta ma il recupero era finito"