Cesari: “Il gol di Vidal e le proteste della Juve: la moviola. Il voto di Doveri: prestazione…”

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato nel corso del programma ‘Pressing‘, in onda su Italia 1, l’arbitraggio del direttore di gara Doveri in occasione della sfida tra Inter e Juventus: “L’operato è pienamente soddisfacente e quando non si sbaglia nulla c’è un solo voto: prova da 10“.

L’ex direttore di gara ha aggiunto: “Nel primo tempo, gol annullato a Ronaldo: la posizione del portoghese è regolare, ma Chiesa è in fuorigioco e diventa attivo quando para Handanovic. Sul gol di Vidal si formano delle coppie: Lukaku-Chiellini, Lautaro-Bonucci e Vidal-Danilo: la Juve si lamenta per il contatto tra il ‘Toro’ e Bonucci, ma non ci sono irregolarità. Al 26′ fallo di Vidal e proteste della Juve: Doveri è bravo a fischiare fallo e non ammonire il cileno. Un minuto dopo contatto aereo tra Frabotta e Barella: lo scontro non è voluto da nessuno dei due, che guardano la palla. Nulla di intenzionale, nulla di scorretto. La ripresa inizia col giallo per Young, che perde tempo: prontissimo Doveri. Protesta di morata per un contatto su vidal sugli sviluppi di un angolo: non è mai rigore“.