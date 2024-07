Giornate importanti in casa Inter per quanto riguarda il mercato in uscita: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare una nuova sistemazione ad alcuni dei suoi giovani di rientro dai prestiti. Tuttosport fa il punto della situazione: "In questi giorni Ausilio e Baccin stanno definendo le uscite di diversi ragazzi rientrati dai prestiti. Alcuni partiranno ancora con la stessa formula, altri verranno ceduti a titolo definitivo, chi con una percentuale sulla futura rivendita che permetta comunque all'Inter di riacquistarlo a metà prezzo".

"In questi giorni verranno ufficializzate le cessioni di Oristanio al Venezia e Zanotti al Lugano. I due frutteranno alle casse del club nerazzurro rispettivamente 5 e 2 milioni. Per entrambi ci sarà un'alta percentuale sulla futura rivendita. Andranno via in prestito i due fratelli Esposito. Sebastiano, classe 2002, andrà all'Empoli; Francesco Pio, 2005, tornerà allo Spezia. Il più piccolo dei fratelli Esposito era nel mirino anche di Torino, Cagliari e Sampdoria, ma alla fine è stata scelta l'opzione che dovrebbe garantirgli maggiore minutaggio. Infine Filip Stankovic: il portiere serbo, buonissima annata alla Samp, è richiesto da 2-3 club di Serie A. Inter e giocatore stanno valutando la soluzione migliore: il Venezia è in vantaggio, ma non è ancora arrivato al traguardo".