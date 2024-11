"Chi si qualificherà direttamente agli ottavi di Champions? L’Inter è quasi sicura di essere nelle prime otto (...). Questo è l’esito della nostra simulazione, fatta prevedendo i risultati delle partite mancanti. Le otto qualificate direttamente agli ottavi sono Liverpool, Inter, Barcellona, Arsenal, Bayern, Milan, Dortmund e, sorpresa, Sporting Lisbona (...). Ecco l’altra sorpresa: 16 punti, cioè quelli che farebbe il Milan con due vittorie e un pareggio, rischiano seriamente di non bastare. Per questo alla Juve, per essere quasi sicura di entrare nelle otto, servono tre vittorie con City, Bruges e Benfica. Per questo l’Atalanta probabilmente dovrà fare sei punti nelle partite con Real, Sturm Graz e Barcellona".