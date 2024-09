Champions: ‘Flick Heil’, Uefa vieta trasferta tifosi Barcellona: club multato

"Flick Heil". Costa caro al Barcellona lo striscione filonazista dei suoi tifosi, a Montecarlo in Champions, per il tecnico tedesco che allena i blaugrana. Il comitato di controllo, etica e disciplina dell'Uefa ha sanzionato il club catalano per comportamento razzista da parte dei suoi tifosi dopo la partita di Champions League a Monaco il 19 settembre scorso (persa 2-1 dai blaugrana). Oltre al pagamento di una multa di 10.000 euro, non potra' vendere biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta.