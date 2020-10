Greenhalgh: “Parentesi all’Inter? Ricorderò sempre. Lucio fece diventare gelatina le mie gambe”

Non tutti si ricordano di lui. Ma ha vinto la Champions League con l’Inter. Sì, proprio quella del 2010. Ben Greenhalgh ha un passato nell’Inter. Aveva vinto il talent show “Football’s Nex Star”. Soprattutto aveva vinto un contratto di sei mesi e si allenò con la squadra di Mourinho. Sapete cosa ne ha fatto della medaglia che gli hanno dato per aver vinto la Coppa Campioni? L’ha utilizzata come tieni pallina per giocare a golf. Ora si prepara a giocare i turni di qualificazione della FA Cup e ha parlato di quell’esperienza in Italia: «All’epoca sembrava la cosa più importante del mondo. Sebbene facessi parte della formazione Under21 sono stato spesso chiamato ad allenarmi in prima squadra. Giocavo insieme ai giocatori che usavo alla play station da bambino. Ho affrontato Lucio in allenamento e le mie gambe sono diventare gelatina. Ricordo di aver ricevuto un passaggio da Quaresma. All’epoca avevo 17-18 anni».

Faceva parte della delegazione nerazzurra in Champions League. Per questo gli è stata data la medaglia che lui ha usato come marcatore di palline nelle gare di golf. Qualche anno dopo si era reso conto di averla persa. «Pensavo di averla lasciata su qualche campo da golf, ma era sotto il sedile della macchina. Ero così sollevato di averla ritrovata. Non credo che la userò mai più per il golf», ha raccontato.

«Sapevo che sarei stato etichettato come l’ex giocatore dell’Inter che non aveva mai giocato. Ma avevo bisogno di giocare in prima squadra anche se questo significava scendere di categoria. Non sono riuscito a giocare mai in una gara ufficiale dell’Inter ma ho la testa piena di ricordi. Ero lì quando hanno vinto gli altri. Ero negli spogliatoi dopo la vittoria in CL contro il Barcellona a San Siro. E quei ricordi nessuno potrà portarmeli via». Caro Ben, quanto ti capiamo…

