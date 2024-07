"Il sorteggio inizierà con la Fascia 1, assegnando otto avversari a tutte le nove squadre, una dopo l’altra, e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno i loro otto avversari. Il software garantirà la totale casualità nel rispetto delle condizioni del sorteggio stabilite dai regolamenti (ad esempio, protezione del paese e non più di due avversari dello stesso paese), garantendo che il sorteggio possa essere completato per tutte le squadre senza risultare in una situazione di stallo in nessun momento (...). Anche se le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine del sorteggio, il calendario con le date e gli orari delle partite verrà elaborato successivamente e annunciato sabato 31 agosto".