Le quote sulla vittoria finale dopo la prima giornata della nuova fase campionato della nuova edizione 2024/25

Un pari di grande spessore, anche con rammarico, in casa del Manchester City, proprio la formazione che aveva infranto il sogno Champions nella finale di Istanbul poco più di un anno fa. L’esordio dell’Inter di Inzaghi nel nuovo format europeo conferma che i nerazzurri sono tra i possibili outsider per la vittoria finale, offerti a 15 su Snai, non troppo lontano dalle due favorite, proprio i Citizens, dati a 3,50 su bet365 e il Real Madrid, vincente all’esordio contro lo Stoccarda, proposto a 4 su William Hill.