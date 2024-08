L'esterno offensivo ucraino dei Blues ha già affrontato i nerazzurri ai tempi in cui militava nello Shakhtar Donetsk

Si gioca oggi a Stamford Bridge l'amichevole tra Chelsea e Inter, ultimo test pre campionato per i nerazzurri di Simone Inzaghi prima del debutto ufficiale contro il Genoa, in programma tra meno di una settimana. Mykhailo Mudryk, esterno offensivo ucraino dei Blues, ha già avuto modo di affrontare la formazione interista nella fase a gironi della Champions League della stagione 2021/22, ai tempi in cui militava ancora nello Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali del Chelsea: "Ho giocato contro di loro ed erano una squadra davvero forte. Sanno sempre cosa vogliono, sono molto bravi".