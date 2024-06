Intervistato da As, l'ex difensore della Juve Giorgio Chiellini ha esaltato le qualità del giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni

Il miglior difensore è Bastoni. A livello tecnico ce ne sono pochi come lui al mondo, sta crescendo e interpretando bene la nuova evoluzione del calcio, meno statico e sempre più tecnico e offensivo. Gioca in una difesa a tre ma cambia posizione, si propone sempre in avanti e ha una grande tranquillità nel giocare il pallone. Potrebbe essere un grande difensore centrale spagnolo