Giorgio Chiellini ha raccontato alla rivista Oggi le sue aspettative per la Nazionale di Spalletti. Una Nazionale che ha abbassato l'età media, che ha spunti e qualità. Il ricordo va immediatamente all'Europeo vinto con Mancini. E a Vialli, che non c'è più e manca sempre: "Dopo la vittoria si è fermato a Londra per curarsi, non è venuto a festeggiare a Roma. Per lui, la Nazionale veniva prima della sua stessa salute. Era una persona speciale. Luca sapeva usare i toni, alzarli o abbassarli nel momento giusto. Era una persona profonda, ispirata. Lui accoglieva chi veniva a Coverciano con un libro nel quale erano riportate frasi di campioni del passato sul significato della maglia azzurra. Un po' quello che ha fatto Spalletti facendo incontrare i suoi ragazzi con i numeri dieci più importanti della storia del calcio italiano. Radici, memoria, senso di responsabilità, coscienza di quello che la maglia azzurra significa per l'intero Paese".