Chiellini: “Italia giovane ma con gente esperta come Jorginho e Barella”

«Non c'è ricordo più bello dell'Europeo vinto nel 2021: siamo stati fortunati, ma meritavamo di sollevare la coppa. Ora siamo campioni e con una garanzia: il c.t. Spalletti. È quello giusto per l'Italia, si vede l'amore per la Nazionale. Può creare l'atmosfera giusta per regalarci notte magiche. Dobbiamo fidarci di lui. Sarà importante affrontare questa avventura con entusiasmo e leggerezza. Non siamo in prima fascia, ci sono team più forti, ma tutti i tornei sono equilibrati e con sorpresa. Siamo giovani, in fase di cambiamento, ma abbiamo gente esperta come Barella e Jorginho, e uno dei migliori portieri come Gigio. Spero in Chiesa: sa essere decisivo».