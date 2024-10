Diciannove arresti in totale tra gli uomini della Curva Nord e della Curva Sud di Inter e Milan. Un terremoto che ha azzerato di fatto i vertici delle due tifoserie a poche ore dagli impegni in Champions. Quello della squadra di Inzaghi, questa sera a San Siro, contro la Stella Rossa. Al secondo anello verde ci sarà comunque da sostenere i ragazzi, come scrive uno dei responsabili del tifo organizzato nerazzurro, leader storico dei Viking, Nino Ciccarelli.

Nelle sue stories su Instagram ha scritto: "Solo per la maglia, forza interisti", cercando di esortare chi frequenta la Curva a sostenere gli uomini di Inzaghi. E aggiunge che non verrà esposto in Curva lo striscione che era stato impiegato nelle ultime gare per raccogliere sotto un unico vessillo tutti i tifosi della Nord: "Ragazzi, mi state scrivendo in tanti. Lo striscione questa sera non ci sarà, ma il tifo sì. Dunque bisogna cantare, cantare, cantare. Non molliamo niente, avanti. Stasera si tifa".