"Se c’è un momento in cui si vedrà la classe mescolata alla frequenza di gioco, sarà quando stasera si incroceranno le gambe e i piedi di Bernardo Silva e Mkhitaryan. I due hanno compiti simili, ma svolgimenti diversi, dentro il gioco di City e Inter. Almeno a leggerla alla lavagna, il giorno prima, sembra un duello in cui il pallone passerà più dai piedi del portoghese che dell’armeno. Bernardo Silva è uomo di fiducia di Guardiola che lo ha fatto riposare sabato scorso contro il Brentford per averlo fresco stasera. Per il City è uomo centrale, la sua connessione il suo attivismo nella fase offensiva è lampante. Micki è invece l’imprescindibile di Inzaghi. È l’uomo a cui Simone davvero non rinuncia mai. Eppure anche lui vive un momento di forma non eccezionale: a Monza ha faticato, apparso giù di corda e meno preciso anche nel palleggio. Magari è solo una fase. E certo che stasera il banco di prova è di quelli tosti. Per Micki è un quasi derby, lui che è passato dallo United. E i ricordi non sono dolcissimi: un pareggio e quattro sconfitte, l’ultima delle quali a Istanbul, in quella finale in cui è arrivato malconcio. Inzaghi chiede di strappare il City lì in mezzo, Bernardo Silva permettendo", scrive La Gazzetta dello Sport.