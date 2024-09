City-Inter, la moviola del CorSport: manca un giallo a De Bruyne

Quasi non c'è stato bisogno di lui. Glenn Nyberg, arbitro di Manchester City-Inter, ha vissuto una serata tutto sommato tranquilla, senza grossi patemi. A lui e alla sua squadra il Corriere dello Sport ha dato 6 in pagella, sottolineando un solo errore in tutta la gara:

"In mancanza di episodi specifici nelle due aree, focus sull’aspetto disciplinare. Corretta l’ammonizione per Ruben Dias, intervento da dietro su Zieliski lanciato in ripartenza, ne manca uno chiaro per De Bruyne: il belga interviene su Carlos Augusto che stava andando via, non trova il pallone ma solo il piede sinistro del nerazzurro, praticamente un pestone classico, doveva starci l’ammonizione".