Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Apprendiamo con sconcerto dagli organi di stampa che il dottor Simonelli si sarebbe auto-proclamato Presidente della Serie A, senza voler attendere gli accertamenti istruttori che si era stabilito di compiere all'esito dell'Assemblea di Lega del 20 dicembre scorso. Risulta incomprensibile e preoccupante questa fretta, fretta che speriamo non sia alimentata da qualche impedimento, tenuto conto che tutto si sarebbe auspicabilmente risolto in pochi giorni e che il Consiglio di Lega era già stato correttamente convocato per il 27 dicembre".