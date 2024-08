CM – Inter, la punta per Inzaghi con Correa al Genoa? La strategia ora…

La partenza in extremis dell'argentino potrebbe liberare il margine necessario per un altro innesto in attacco

Joaquin Correa cambierà squadra entro la fine del mercato estivo? La possibilità sembra legata al gradimento manifestato da Gilardino, che cerca un giocatore con quelle caratteristiche al Genoa. Quanto concreta potrà diventare al momento non è chiaro. Ne parla anche Calciomercato.com: "Non è un segreto, i rossoblù cercano quel tipo di calciatore, anche un po’ di raccordo tra centrocampo e attacco e il “Tucu” è un profilo che Gilardino tiene in considerazione, per sua stessa ammissione. L’Inter di sicuro non tratterrebbe Correa a Milano con le catene. Inzaghi ha chiesto e chiede ancora una punta lì davanti, ritenendo il reparto offensivo non assemblato nel migliore dei modi.

Manca quel calciatore dalle caratteristiche alla Sanchez ma ormai Gudmundsson è andato e resta da capire se nel caso esiste anche un piano B, nel caso dovesse davvero nascere qualcosa di serio tra Correa e il Genoa. Per adesso questo è un argomento che l’Inter preferisce non trattare, forse per non creare illusioni, consci del fatto che cedere Correa non sia la cosa più semplice del mondo. E allora tanto vale far finta di niente, parlare solo del difensore ed evitare di affrontare qualsiasi argomento.