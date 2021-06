Cole: “Lukaku? Al Chelsea nessuno lo ha rispettato. Ora non è secondo a nessuno”

L'ex compagno di Lukaku al Chelsea ha parlato del passato in Blues e della crescita dell'attaccante dell'Inter

“Si è unito da bambino, aveva 17 anni. Era un talento grezzo, la sua comprensione del gioco non era eccezionale. Didier Drogba era il tipo di figura paterna che lo aiutava in termini di sviluppo della sua tecnica e comprensione del movimento. Penso che i due prestiti gli abbiano davvero dato quella convinzione di essere forte. Sì, era ancora giovane, ma aveva ancora da dimostrare. Penso che nessuno lo abbia rispettato al Chelsea, parlo dei tifosi. Sarebbe potuto diventare il miglior attaccante al Chelsea? Aveva Didier Drogba davanti a sé. Per lui andare in prestito è stato importante anche per dimostrare qualcosa a se stesso, è sicuramente tornato con fiducia e coraggio, e ora le sue prestazioni non sono seconde a nessuno".