L’avvio di stagione della squadra di Inzaghi ha mostrato che probabilmente non sarà la macchina da guerra che abbiamo visto lo scorso anno. In ogni caso l’Inter resta la squadra da battere per lo scudetto?

L’Inter ha giocato sotto, dal punto di vista mentale, contro Genoa e Monza ed è per quello che ha fatto due pareggi. Eppure ha due squadre e Inzaghi può permettersi di fare tanti cambi, mantenendo lo stesso livello. Barella è il migliore in Italia, in questo momento. E’ un’Inter che non ha ancora Lautaro e considerando quello che ha fatto, anche a Manchester, vedrete che quando si sbloccherà, non si fermerà più.