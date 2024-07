Fulvio Collovati, ex difensore anche dell'Inter, ha parlato ai microfoni di news.superscommesse. Queste le sue considerazioni sulla squadra Campione d'Italia: “Ogni campionato è storia a sé e il rischio di un appagamento c'è sempre, non soltanto per l'Inter. E' pur vero che quello di Simone Inzaghi è un gruppo consolidato e, secondo me, partirà di nuovo come favorito per vincere anche il prossimo scudetto. Resta un gradino superiore rispetto a tutti gli altri club. Per quanto riguarda la Champions League, è diventata una consuetudine lottare con le squadre spagnole e quelle inglesi. E' un grande punto interrogativo, perché possono esserci diversi imprevisti, come sempre.