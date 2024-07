L'ex difensore della Nazionale commenta così il passaggio in rossonero dell'attaccante spagnolo, ex bianconero

Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan: l'attaccante spagnolo, fresco di vittoria dell'Europeo, ha accettato la proposta dei rossoneri e tornerà a giocare in Italia dopo le stagioni trascorse con la maglia della Juventus. Fulvio Collovati, intervistato da juventusnews24, non ci vede nulla di male: "Ma quale tradimento! Lukaku sarebbe andato dall'Inter alla Juve di Allegri e poi è andato alla Roma e ora al Napoli. Questi discorsi hanno senso solo per i nostalgici. E anche Conte, se non fosse stato per un problema economico, sarebbe andato al Milan".