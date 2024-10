Ospite al Festival dello Sport, Fulvio Collovati commenta anche le dichiarazioni di Spalletti su Inzaghi. L'ex giocatore ammonisce il c.t. azzurro. "È un discorso molto delicato. Ai nostri tempi non succedeva. Non è che io personalmente non conoscessi i personaggi delle curve, non avevo rapporti. Il problema è avere o non avere rapporti. Certo che li conosci, vengono al campo di allenamento, contestano, si fanno anche sentire, a volte per forza di cose sei costretto a incontrarli, per cui li conosci. Però, al di là di quel rapporto lì, finiva tutto".