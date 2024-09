Super Thuram, il Toro e il Monza, infallibile Calha: come si ripresenta l’Inter

Un inizio di stagione straordinario per Marcus Thuram. Tikus sta registrando il suo miglior avvio stagionale in un massimo campionato dopo tre presenze, grazie alle quattro reti segnate, almeno il doppio rispetto a ogni altra annata dopo lo stesso numero di gare.

IL TORO E IL MONZA

Quando vede il Monza, Lautaro Martínez mette in mostra tutto il suo potenziale. Il capitano nerazzurro ha realizzato ben cinque reti in quattro sfide contro il Monza in Serie A, tra cui una doppietta in ciascuna delle sue due ultime gare contro questa avversaria.