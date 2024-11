Ovviamente non sa se debutterà anche solo per qualche minuto nelle prossime due sfide, comunque il suo rapporto con l'azzurro è forte: "Per me l'inno di Mameli è il più bello del mondo, cantarlo in campo mi mette i brividi. E che emozione vedere Chiellini alzare il trofeo agli Europei. Dovessi scegliere, debutterei contro la Francia perché si gioca in Italia ma anche sfidare Lukaku sarebbe un bel test". Sogna in grande, e non potrebbe essere altrimenti, anche Savona divenuto un po' a sorpresa un punto fermo della Juve. "Chiellini mi riempie di consigli, mi dice di migliorare giorno dopo giorno e continuare a lavorare tanto. E' la prima volta per me a Coverciano, capisci di essere cresciuto stando vicino a campioni di grande calibro e quando sono andato in ritiro con la Juventus. Cosa mi dice Thiago Motta? Parla molto con noi ragazzi e con tutta la squadra, siamo un gruppo giovane, vuole che ci divertiamo in allenamento e che andiamo tutti a 100 all'ora".