Albert Gudmundsson rimane uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo 2024: l'attaccante islandese del Genoa piace a numerosi club, italiani e non solo. Tra questi c'è l'Inter, che lo segue da tempo. Sul giocatore, come scrive il Corriere dello Sport, è pronta a inserirsi anche la Roma: "(Gudmundsson) è un'idea della dirigenza giallorossa che intriga e non poco. Il giocatore piace (così come a tanti altri club), la Roma monitorerà attentamente la situazione per poi eventualmente affondare il colpo se si dovesse presentare l'opportunità".